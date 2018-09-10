Ещё
Ярослав Амосов получил травму и не сможет стать запасным участником Гран-при Bellator
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярослав Амосов получил травму и не сможет стать запасным участником Гран-при Bellator 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Украинский полусредневес Ярослав Амосов (20-0) ввиду травмы потерял возможность стать запасным участником Гран-при Bellator в полусреднем весе. Амосов должен был провести поединок с американцем Лоренцом Ларкиным (19-7) 12 октября в рамках турнира Bellator 207, но теперь соперником Лоренца станет ветеран UFC Эрик Силва (20-9).
Напомним, что Амосов дебютировал в Bellator в июле этого года, победив по очкам Джеральда Харриса. Рекорд Ларкина в промоушене покамест 1-2. А для Силвы это будет дебютный бой.
В четвертьфиналах Гран-при полусредневесов встретятся Дуглас Лима (29-7) и Андрей Корешков (21-2), Пол Дэйли (40-16-2) и Майкл Пейдж (13-0), Нейман Грейси (8-0) и Эд Рут (6-0), а также действующий чемпион Рори Макдональд (20-4) и Джон Фитч (31-7-1).
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Интервью Александра Емельяненко: В последнее время вообще нет желания общаться с прессой! Работа с эффектом. Вудли и Магомедшарипов победили на UFC 228 Видео боя: Тарон Вудли — Дэррен Тилл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»31
Американец стал депутатом в России61
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве212
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста2
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной34
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение