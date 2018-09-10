Ярослав Амосов получил травму и не сможет стать запасным участником Гран-при Bellator 

Украинский полусредневес Ярослав Амосов (20-0) ввиду травмы потерял возможность стать запасным участником Гран-при Bellator в полусреднем весе. Амосов должен был провести поединок с американцем Лоренцом Ларкиным (19-7) 12 октября в рамках турнира Bellator 207, но теперь соперником Лоренца станет ветеран UFC Эрик Силва (20-9).
Напомним, что Амосов дебютировал в Bellator в июле этого года, победив по очкам Джеральда Харриса. Рекорд Ларкина в промоушене покамест 1-2. А для Силвы это будет дебютный бой.
В четвертьфиналах Гран-при полусредневесов встретятся Дуглас Лима (29-7) и Андрей Корешков (21-2), Пол Дэйли (40-16-2) и Майкл Пейдж (13-0), Нейман Грейси (8-0) и Эд Рут (6-0), а также действующий чемпион Рори Макдональд (20-4) и Джон Фитч (31-7-1).
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