Муртазалиев заменит Фролова на UFC в Москве

Российский боец смешанных боевых единоборств Халид Муртазалиев проведёт бой на турнире UFC в Москве, сообщает промоушен. Муртазалиев, дебютирующий в UFC, заменит чемпион М-1 Артёма Фролова , получившего травму. Сам Фролов в свою очередь должен был заменить Омари Ахмедова , который травмировал локоть и снялся с боя против Си Би Доллоуэя, как планировалось изначально.

Напомним, UFC Fight Night 136 состоится 15 сентября в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский». Ранее стало известно, что бывший чемпион M-1 Global Рамазан Эмеев остался без соперника на первом турнире UFC в России — бразильский спортсмен Клаудио Сильва снялся с турнира из-за травмы спины, полученной спортсменом в ходе его тренировочного лагеря.