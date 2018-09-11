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«Каждая тварь ответит за свои слова»
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Нурмагомедов о критике Тимати: каждая тварь ответит за свои слова 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на критику музыканта Тимати в свой адрес, передает "Советский спорт".
9 сентября в Махачкале был отменен концерт Крида из соображений безопасности. Эту идею поддержал Нурмагомедов, что Тимати назвал "глупостью".
"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать. Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь.
Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Тимати раскритиковал Нурмагомедова за высказывания в адрес Крида.
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