Емельяненко ждет выпуск трека «Хабиб vs Тимати»

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал конфликт чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и музыканта Тимати, передает "СЭ".
Инцидент возник из-за поддержки Нурмагомедова идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале, из-за чего Тимати вступил в конфликт с бойцом в социальных сетях.
"Думаю, что выйдет новый трек. "Хабиб vs Тимати". Уже был случай, когда Тимати после большого скандала записал совместную песню со своим оппонентом — с Филиппом Киркоровым. Так что ждем новостей. Полагаю, что наши исполнители уже скоро порадуют своих слушателей еще одной композицией", — сказал Емельяненко-младший.
Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора призвали выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под музыку Егора Крида.