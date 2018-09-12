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Емельяненко ждет выпуск трека «Хабиб vs Тимати»
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Александр Емельяненко не исключил выпуск трека «Хабиб vs Тимати» 

Газета.Ru + ещё 38 27 минут назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал конфликт чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и музыканта Тимати, передает "СЭ".
Инцидент возник из-за поддержки Нурмагомедова идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале, из-за чего Тимати вступил в конфликт с бойцом в социальных сетях.
"Думаю, что выйдет новый трек. "Хабиб vs Тимати". Уже был случай, когда Тимати после большого скандала записал совместную песню со своим оппонентом — с Филиппом Киркоровым. Так что ждем новостей. Полагаю, что наши исполнители уже скоро порадуют своих слушателей еще одной композицией", — сказал Емельяненко-младший.
Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора призвали выйти на бой с Хабибом Нурмагомедовым под музыку Егора Крида.
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