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Российский боец UFC завершит карьеру из-за визы США
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Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США 

Lenta.ru + ещё 62 1 час назад
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Майрбек Тайсумов заявил, что завершит карьеру, если не получит американскую визу. Об этом сообщает ТАСС.
Тайсумов долгое время не может получить визу в США. Спортсмен постоянно проживает в Австрии и имеет австрийское гражданство.
«Если не смогу получить визу, то закончу. Я хочу драться с лучшими, хочу стать чемпионом. Но если нет визы, то это не имеет смысла», — заявил 30-летний боец.
В субботу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве Тайсумов единогласным решением судей одержал победу над американцем Дезмондом Грином. В главном поединке вечера россиянин Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта после удушающего приема в первом раунде.
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