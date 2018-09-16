Российский боец UFC завершит карьеру из-за визы США

Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Майрбек Тайсумов заявил, что завершит карьеру, если не получит американскую визу. Об этом сообщает ТАСС.

Тайсумов долгое время не может получить визу в США. Спортсмен постоянно проживает в Австрии и имеет австрийское гражданство.

«Если не смогу получить визу, то закончу. Я хочу драться с лучшими, хочу стать чемпионом. Но если нет визы, то это не имеет смысла», — заявил 30-летний боец.