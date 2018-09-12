Ещё
Воспитанников Академии единоборств РМК обучит Стив Мокко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанников Академии единоборств РМК обучит Стив Мокко 

Overtime.life 42 минуты назад
Фото: Overtime.life
В Екатеринбург прилетит тренер чемпионов и сильнейших бойцов ассоциаций UFC, Bellator, Rizin Стив Мокко — некогда один из самых талантливых вольных борцов США. В Академии единоборств РМК тренер ведущего клуба в мире ММА — American Top Team встретится с воспитанниками — профессиональными спортсменами и проведет несколько мастер-классов, сообщает портал 66.ру.
Уральскую столицу он посетит после боев в «Олимпийском» в Москве, где будет выступать секундантом Андрея Орловского и Алексея Олейника. Турнир UFC пройдет 15 сентября.
Тренер сильнейших бойцов MMA прилетит в Екатеринбург в конце недели
Overtime.life: последние новости
Волейбол: Уралочка-НТМК - Кралово Поле (Чехия) Футболисты «Урала» сыграют с воспитанниками детского дома Шесть спортсменов, которые поздно начали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба29
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве260
«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки
«Ушатай Хабиба»: Макгрегора призвали выйти на бой под Крида
Терри в «Спартаке»: визу оформил, но денег не хватает1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение