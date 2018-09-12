Воспитанников Академии единоборств РМК обучит Стив Мокко 

В Екатеринбург прилетит тренер чемпионов и сильнейших бойцов ассоциаций UFC, Bellator, Rizin Стив Мокко — некогда один из самых талантливых вольных борцов США. В Академии единоборств РМК тренер ведущего клуба в мире ММА — American Top Team встретится с воспитанниками — профессиональными спортсменами и проведет несколько мастер-классов, сообщает портал 66.ру.
Уральскую столицу он посетит после боев в «Олимпийском» в Москве, где будет выступать секундантом Андрея Орловского и Алексея Олейника. Турнир UFC пройдет 15 сентября.
Тренер сильнейших бойцов MMA прилетит в Екатеринбург в конце недели