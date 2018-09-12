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Кунченко: надо наказать Алвеса за его слова
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Кунченко: надо наказать Алвеса за его слова 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Алексей Кунченко, который примет участие в турнире UFC в Москве, прокомментировал предстоящий поединок с бразильским бойцом Тиагу Алвесом, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, заявившим о намерении победить либо нокаутом, либо приёмом, но не доводить дело до судейского решения.
«Что я думаю о сопернике? Я давно смотрел его бои, переживал. Не помню, с кем он дрался. Сейчас он пишет о том, что едет в Россию, чтобы заставить меня сдаться или вырубить к чертям. Не знаю, для кого он это шоу делает, но у меня другая политика: надо наказать мальчика за его слова», — передаёт слова Кунченко корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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