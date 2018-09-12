Ещё
Алексей Кунченко: Я даже не мечтал, что буду выступать в UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Кунченко: Я даже не мечтал, что буду выступать в UFC 

Советский спорт 54 минуты назад
Соперником Кунченко в дебютном бою в UFC станет бразилец Тьяго Алвес.
«Испытываю ответственность и волнение от дебюта. UFC впервые в России. Я даже не мечтал, что буду выступать в UFC, а сейчас я даю открытую тренировку. Просто «вау». Если говорить о сопернике, то я уважаю его, смотрел его бои. У меня цель поставлена: хочу привезти пояс в Россию», — приводит слова Кунченко «Р-Спорт».
Главным событием турнира в СК «Олимпийский» станет бой между Алексеем Олейником и Марком Хантом.
На счету Кунченко 18 побед в профессиональной карьере.
Советский спорт: последние новости
Монсон стал депутатом городской Думы Красногорска Менеджер Нурмагомедова: Мы приняли разврат за норму! «Я был о тебе лучшего мнения». Тимати ответил Нурмагомедову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение