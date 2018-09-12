Алексей Кунченко: Я даже не мечтал, что буду выступать в UFC 

Соперником Кунченко в дебютном бою в UFC станет бразилец Тьяго Алвес.
«Испытываю ответственность и волнение от дебюта. UFC впервые в России. Я даже не мечтал, что буду выступать в UFC, а сейчас я даю открытую тренировку. Просто «вау». Если говорить о сопернике, то я уважаю его, смотрел его бои. У меня цель поставлена: хочу привезти пояс в Россию», — приводит слова Кунченко «Р-Спорт».
Главным событием турнира в СК «Олимпийский» станет бой между Алексеем Олейником и Марком Хантом.
На счету Кунченко 18 побед в профессиональной карьере.