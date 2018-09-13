Кадыров записал видеообращение после конфликта Нурмагомедова и Тимати

Глава Чечни Рамзан Кадыров в формате видео обратился к жителям Дагестана, призвав их к мирной жизни на фоне скандала между известным рэпером Тимати , владельцем лейбла Black Star и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает ТАСС

Видеозапись была опубликована в инстаграме Тимура Юнусова. На ролике чеченский лидер призывает жителей Дагестана «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».

"Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы", — заявил Кадыров.