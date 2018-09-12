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Боец Шлеменко: Тимати и Криду придется считаться с Хабибом
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Боец Шлеменко: Тимати и Криду придется считаться с Хабибом 

Газета.Ru + ещё 24 12 сентября 2018
Фото: Официальный инстаграм Bellator
Известный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью "Газете.Ru" высказал свое мнение о конфликте бойца Хабиба Нурмагомедова и музыканта Тимати.
"Как я понял, Тимати отменил концерт своего подопечного Егора Крида в Махачкале из-за каких-то угроз, ну а Хабиб просто не слушает их музыку и против того, чтобы они выступали. Нурмагомедов поддержал отмену мероприятия, а Тимати это не понравилось. Но с Хабибом музыкантам придется считаться. Он — очень большая фигура для Дагестана, его современная элита, можно сказать, самый известный человек из этой республики. Поэтому к его мнению прислушиваются, а Тимати надо это учитывать", — сказал Шлеменко.
"Да, Нурмагомедов жестковато ответил музыканту, я не спорю. В этом плане рэпер повел себя более сдержанно и собранно, обращаясь к своему оппоненту без оскорблений. Возможно, у Хабиба и Тимати есть какая-то личная вражда, которая спровоцировала столь резкий ответ спортсмена. Или у них состоялся телефонный разговор. Этих подробностей я не знаю. Но все-таки, я думаю, что предпосылки для столь жесткого ответа у Нурмагомедова были", — добавил боец.
Также Шлеменко оценил вероятность потери Хабибом своих болельщиков после случившегося инцидента.
"Многие россияне поддерживают Магрегора и без этого конфликта, вряд ли это сильно добавит Конору популярности. Да, у нас в стране много людей болеют за ирландца, но и Хабиб после скандала свою аудиторию не потеряет".
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