Боец Шлеменко: Тимати и Криду придется считаться с Хабибом

"Как я понял, Тимати отменил концерт своего подопечного Егора Крида в Махачкале из-за каких-то угроз, ну а Хабиб просто не слушает их музыку и против того, чтобы они выступали. Нурмагомедов поддержал отмену мероприятия, а Тимати это не понравилось. Но с Хабибом музыкантам придется считаться. Он — очень большая фигура для Дагестана, его современная элита, можно сказать, самый известный человек из этой республики. Поэтому к его мнению прислушиваются, а Тимати надо это учитывать", — сказал Шлеменко.

"Да, Нурмагомедов жестковато ответил музыканту, я не спорю. В этом плане рэпер повел себя более сдержанно и собранно, обращаясь к своему оппоненту без оскорблений. Возможно, у Хабиба и Тимати есть какая-то личная вражда, которая спровоцировала столь резкий ответ спортсмена. Или у них состоялся телефонный разговор. Этих подробностей я не знаю. Но все-таки, я думаю, что предпосылки для столь жесткого ответа у Нурмагомедова были", — добавил боец.

Также Шлеменко оценил вероятность потери Хабибом своих болельщиков после случившегося инцидента.

"Многие россияне поддерживают Магрегора и без этого конфликта, вряд ли это сильно добавит Конору популярности. Да, у нас в стране много людей болеют за ирландца, но и Хабиб после скандала свою аудиторию не потеряет".