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РФПИ: первый турнир UFC в России прошел успешно
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РФПИ: первый турнир UFC в России прошел успешно 

Вести Экономика + ещё 89 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Fight Time
Москва, 17 сентября — «Вести. Экономика». Первый проведенный в России турнир смешанных единоборств по эгидой UFC, крупнейшей в мире организации в данной сфере, собрал более 22 тыс. зрителей.
В ночь с субботы на воскресенье в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве прошел первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В рамках UFC Fight Night 136 в «Олимпийском» состоялось 12 поединков. В главном поединке турнира россиянин Алексей Олейник удушающим приемом одержал победу над новозеландцем Марком Хантом.
Изначально организаторы планировали продать 15 тыс. билетов, однако после того, как они были распроданы общее количество билетов было увеличено на 45%. По данным UFC, турнир посетили более 22 тыс. зрителей. Для соревнований по смешанным единоборствам в России это стало наиболее высоким показателем. Турнир UFC в Москве стал 5-ым по посещаемости с момента создания UFC в 1993 г.
Вице-президент UFC Дэвид Шоу на пресс-конференции после турнира заявил о том, что организаторы не ожидали данного результата, отметив его успешность:
"Для нас это большой успех. Мы не ожидали таких продаж и такой атмосферы, поэтому турнир в Москве стал для нас очень успешным. В следующем году мы проведем в России один–два турнира. В качестве места проведения рассматриваются Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток". Генеральный директор РФПИ, соучредителя UFC Russia, Кирилл Дмитриев также отметил успех в проведении турнира, в том числе благодаря привлечению инвесторов из различных стран для его организации в России:
"Мы стали свидетелями крайне успешного старта UFC в России — 22 600 зрителей создали отличную атмосферу, а спортсмены показали достойный результат: в девяти из двенадцати поединков верх одержали российские бойцы, включая убедительнейшую победу Алексея Олейника в финальном бою. Теперь мы сможем активно развиваться в России и выводить российских атлетов на международный уровень.
В проекте UFC Russia удалось объединить усилия американских, арабских и китайских инвесторов для развития спорта в России и продвижения российских спортсменов на международной арене. Высокий интерес к первому в России UFC FIGHT NIGHT, а также положительные отклики зрителей и атлетов убедили нас в правильности сделанного выбора и огромном потенциале для дальнейшего развития".
Ранее Российско-китайский инвестфонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), фонд Mubadala Investment Company и UFC создали совместное предприятие для развития индустрии смешанных боевых искусств в России и СНГ.
Российский журналист Алексей Сафонов, освещающий турниры смешанных единоборств (и обладающий собственным опытом участия в них), выложил в социальных сетях кадры финального боя UFC Fight Night 136, а также интервью с Алексеем Олейником.
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