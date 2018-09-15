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Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
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Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина 

Lenta.ru + ещё 32 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Польский боец смешанных единоборств (ММА) Ян Блахович, выступающий в полутяжелом весе, победил россиянина Никиту Крылова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 136 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок прошел в в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский». Во втором раунде Блахович провел удушающий прием, после чего рефери остановил бой и присудил победу поляку.
Поединок с Блаховичем стал для россиянина первым после возвращения в UFC. Впервые Крылов покинул промоушн в конце 2016 года, когда уступил Михаилу Циркунову. После этого спортсмен провел три победных поединка под эгидой Fight Nights Global.
Fight Night 136 стал первым турниром под эгидой UFC, проводимом в России. В главном бою шоу россиянин Алексей Олейник встретится с Марком Хантом из Новой Зеландии.
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