UFC Fight Night в Москве: Хант оказался тяжелее Олейника 

15 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Главным его событием станет поединок в тяжёлом весе между Алексеем Олейником и Марком Хантом. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Хант оказался тяжелее Олейника на 30 фунтов (14 кг). Олейник показал вес 235 фунтов (106 кг), а Хант — 265 фунтов (120 кг). UFC Fight Night Moscow. Взвешивание Основной кард Алексей Олейник (235 фунтов) — Марк Хант (265) Никита Крылов (205) — Ян Блахович (205) Шамил Абдурахимов (256) — Андрей Орловский (244) Алексей Кунченко (170) — Тьягу Алвеш (171).
Предварительный кард Халид Муртазалиев (185) — Си Би Доллоуэй (186) Пётр Ян (136) — Джин Су Сон (137) Рустам Хабилов (156) — Кайан Джонсон (155) Майрбек Тайсумов (161) — Дезмонд Грин (156) Магомед Анкалаев (204) — Марчин Прачне (205) Адам Яндиев (184) — Джордан Джонсон (186) Рамазан Эмеев (171) — Стефан Секулич (170) Мераб Двалишвили (135) — Тэррион Уэйр (135).