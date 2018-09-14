Нурмагомедова сравнили с женщиной в деликатном положении

Экс-боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров дал свою оценку поведению Хабиба Нурмагомедова в скандале, который разразился после того, как Егор Крид был вынужден отменить свои концерты в Махачкале. По мнению именитого спортсмена, тот факт, что Хабиб ввязался в конфликт с Тимати, ставшим на защиту своего коллеги по цеху, говорит о волнении спортсмена перед предстоящим боем с ирландцем Конором Макгрегором (Conor McGregor).
Тактаров отметил, что тот факт, что внимание Нурмагомедова сосредоточено не на тренировках, а на посторонних вещах, говорит о его неуверенности в себе и волнении. Экс-боец подчеркнул, что один человек не вправе принимать решение за весь народ, так как он может выйти из себя в любой момент, как женщина, которая находится в деликатном положении.
Тактаров посоветовал Хабибу сосредоточиться и не отвлекаться на посторонние вещи, так как это влияет на тонус.
Встреча Нурмагомедова с Макгрегором намечена на 6 октября и пройдет в Лас-Вегасе, напоминают сайты News.ru и "360".
Отметим, что ранее пользователи Рунета запустили флешмоб с призывом к Макгрегору выйти на бой с Хабибом под песню Егора Крида.