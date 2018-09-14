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Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет
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Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Итальянская спортсменка, боец смешанных единоборств Мара Борелла получила 26-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает MMA Today. Такое решение приняло итальянское антидопинговое агентство. Таким образом, дисквалификация спортсменки закончится в 2044 году.
СТоит отметить, что на заседании Бореллу признали виновной в распространении запрещённых препаратов, в том числе марихуаны и кокаина. Следствие считает, что спортсменка продавала наркотики в спортивном зале, в котором она проводила свои тренировки.
В последний раз в октагон Борелла выходила в январе 2018 года. В этом бою она уступила Кэтлин Чукагян. Всего на её счету 17 боёв в ММА, в которых она одержала 12 побед.
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