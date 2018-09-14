Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет

Итальянская спортсменка, боец смешанных единоборств Мара Борелла получила 26-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает MMA Today. Такое решение приняло итальянское антидопинговое агентство. Таким образом, дисквалификация спортсменки закончится в 2044 году.

СТоит отметить, что на заседании Бореллу признали виновной в распространении запрещённых препаратов, в том числе марихуаны и кокаина. Следствие считает, что спортсменка продавала наркотики в спортивном зале, в котором она проводила свои тренировки.