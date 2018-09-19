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Сехудо вернули потерянный пояс чемпиона UFC
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Сехудо вернули потерянный пояс чемпиона UFC 

Чемпионат.com + ещё 31 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Боец смешанных единоборств Генри Сехудо, владеющий титулом чемпиона промоушена UFC в наилегчайшем весе, лишился своего чемпионского пояса на первом в истории организации турнире в России UFC Fight Night 136, который состоялся 15 сентября в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский». Спустя 8 дней ему вернули его награду.
Американский спортсмен участия в турнире не принимал, но был приглашён в качестве почётного гостя. Во время перелёта авиакомпания потеряла багаж, в котором находился чемпионский пояс Сехудо. Более чем через неделю багаж был найден и возвращён владельцу.
«Этим утром, после 8 дней, мы, к счастью, воссоединились», — написал Сехудо у себя в «инстаграме».
Посмотреть видео можно на странице Генри Сехудо в «Инстаграме».
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