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Монсон объяснил желание стать депутатом
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Боец ММА Джефф Монсон объяснил, зачем стал депутатом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Спортсмен Джефф Монсон объяснил, для чего стал депутатом совета Красногорского городского округа Подмосковья. По его словам, он хочет помочь как можно большему количеству людей.
«Я принял участие в выборах, чтобы получить возможность взаимодействовать с большим количеством людей. Я веду здесь занятия для детей, подростков и взрослых. Это и определяет круг людей, с которыми я могу контактировать. Но я хочу помочь как можно большему количеству, насколько это возможно», — цитирует Монсона «360».
Депутат, ставший гражданином России в мае этого года, подчеркнул, что включаться в общественную жизнь необходимо со всех сторон. По словам Монсона, многие друзья критиковали его за желание заниматься политикой, однако он объяснил им, что с политикой связана вся их жизнь.
«Вам нужен паспорт, чтобы путешествовать, — это политика. Сколько вы зарабатываете, сколько налогов платите, сколько отдаете за собственность, где вы живете, какая школа в вашем районе, насколько она хороша, а образование ваших детей? Какие продукты вам доступны, насколько экологична ваша пища, вода, воздух там, где вы живете? Гаражи, велодорожки — все зависит от политики. Поэтому, когда люди говорят, что не хотят ею заниматься, — это сумасшествие», — заявил Джефф Монсон.
Также он отметил доброту и щедрость россиян, рассказав случай, который произошел с ним несколько лет назад в Пензе. В одном из интервью он рассказал, что его мать больна, и через несколько дней пожилой мужчина передал ему икону Девы Марии с младенцем. Россиянину не давали контактов американского спортсмена в целях безопасности, но тот возвращался и искал Монсона. Случай произвел на бойца неизгладимое впечатление:
«Он не знал меня, мою маму, подарил это даже не мне, а человеку, которого никогда не встретит даже. Этот случай очень тронул меня. Я сказал тогда: «Вау, вот это русский дух!» — сообщил Монсон.
Кроме того, Монсон признался, что его любимый певец — Виктор Цой.
Ему нравится и его музыка, и его песни.
«Больше всего их содержание. Ведь он поет о повседневной жизни, за это русские его и так любят», — считает спортсмен.
Ранее президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. Основанием для этого стала известность бойца в мире спорта.
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