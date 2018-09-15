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Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
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Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и в полулегком весе Конор Макгрегор отреагировал на пост своего будущего противника Хабиба Нурмагомедова в Instagram.
На фотографию дагестанского бойца с потом на лице и подписью «Шаг за шагом» Макгрегор ответил роликом с подписью «На тебя наступят шаг за шагом».
Бойцы не первый раз обмениваются нелицеприятными посланиями через социальные сети. Конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым обострился после нападения ирландца на автобус с бойцами накануне UFC 223. По итогам судебных разбирательств ирландец был приговорен к общественным работам и обязан посетить занятия по управлению гневом.
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