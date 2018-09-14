Ещё
Глава UFC планирует прибыть в Кремль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава UFC планирует прибыть в Кремль 

360tv.ru + ещё 2 14 сентября 2018
Действующий президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт собирается встретиться с представителями российской власти 15 сентября в Кремле. Об этом сообщила «Газета.ru».
Уайт прибудет в Москву в связи с проведением первого в истории UFC в России. В бою 15 сентября встретятся россиянин Алексей Олейник и американец Марк Хант.
Ранее прошло взвешивание спортсменов, которое определило, что Хант на 14 килограмм тяжелее Олейника — 120,2 килограмм против 106,5. Также помимо бойцов в список основной карты шоу вошли: Никита Крылов и Ян Блахович, Андрей Арловский и Шамиль Абдурахимов, Алексей Кунченко и Тиаго Алвес.
360tv.ru: последние новости
За 3 минуты: билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором раскупили моментально Макгрегор собрался вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC «Как беременная женщина»: Олег Тактаров оценил поведение Нурмагомедова в конфликте с Тимати
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры16
Россию выпустили из допингового небытия12
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Сёстры Аверины записали обращение к Дзюбе
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение