Глава UFC планирует прибыть в Кремль 

Действующий президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт собирается встретиться с представителями российской власти 15 сентября в Кремле. Об этом сообщила «Газета.ru».
Уайт прибудет в Москву в связи с проведением первого в истории UFC в России. В бою 15 сентября встретятся россиянин Алексей Олейник и американец Марк Хант.
Ранее прошло взвешивание спортсменов, которое определило, что Хант на 14 килограмм тяжелее Олейника — 120,2 килограмм против 106,5. Также помимо бойцов в список основной карты шоу вошли: Никита Крылов и Ян Блахович, Андрей Арловский и Шамиль Абдурахимов, Алексей Кунченко и Тиаго Алвес.