Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом 

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал трусом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор пришел на пресс-конференцию с алкоголем. Он предложил выпить Нурмагомедову и президенту UFC Дане Уайту. Российский боец отказался, передает ТАСС.
Макгрегор напомнил, что «не дрался два года».
«Но вы видели этого труса в автобусе. Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу», — сказал ирландец, заявив, что Нурмагомедов «спрятался за одного из своих дружков».
Макгрегор пояснил, что «хотел драться, поэтому и вернулся».
«Хочу побить его», — заявил ирландский боец ММА.
Уайт отметил, что на пресс-конференцию не пустили фанатов, «чтобы не было никаких проблем».
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
В апреле Макгрегор разбил стекло автобуса Нурмагомедова. Макгрегора приговорили к пяти дням общественных работ и участию в программе управления гневом.