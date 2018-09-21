Ещё
Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 88 10 часов назад
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал трусом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Макгрегор пришел на пресс-конференцию с алкоголем. Он предложил выпить Нурмагомедову и президенту UFC Дане Уайту. Российский боец отказался, передает ТАСС.
Макгрегор напомнил, что «не дрался два года».
«Но вы видели этого труса в автобусе. Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу», — сказал ирландец, заявив, что Нурмагомедов «спрятался за одного из своих дружков».
Макгрегор пояснил, что «хотел драться, поэтому и вернулся».
«Хочу побить его», — заявил ирландский боец ММА.
Уайт отметил, что на пресс-конференцию не пустили фанатов, «чтобы не было никаких проблем».
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
В апреле Макгрегор разбил стекло автобуса Нурмагомедова. Макгрегора приговорили к пяти дням общественных работ и участию в программе управления гневом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нурмагомедов обещал раздавить Макгрегора Боец ММА Джефф Монсон объяснил, зачем стал депутатом Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Instagram
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор72
Запад возмутила крупнейшая победа России159
Медведева уличила тренера во лжи
Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам3
Стало известно о проблемах Загитовой20
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
07:14
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
Фигурное катание
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
07:49
Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию
Фигурное катание Статьи
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение