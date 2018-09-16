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Магомедшарипов упрекнул Макгрегора в отсутствии вкуса
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Магомедшарипов упрекнул Макгрегора в отсутствии вкуса 

News.ru 1 час назад
Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору. По мнению 27-летнего спортсмена, у ирландца отсутствует вкус в одежде.
«У каждого свой вкус, конечно, но мне, честно говоря, не нравится, как одевается Конор Макгрегор. Да и вообще он мне не нравится», — приводит слова Магомедшарипова «Р-Спорт».
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее News.ru сообщал о том, что Магомедшарипов на турнире UFC 228 одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом.
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