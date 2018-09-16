Магомедшарипов упрекнул Макгрегора в отсутствии вкуса

Российский боец UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору . По мнению 27-летнего спортсмена, у ирландца отсутствует вкус в одежде.

«У каждого свой вкус, конечно, но мне, честно говоря, не нравится, как одевается Конор Макгрегор. Да и вообще он мне не нравится», — приводит слова Магомедшарипова «Р-Спорт».

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.