Назван бой мечты Нурмагомедова

«Заглядываем ли дальше боя с Макгрегором? Да. Есть Тони Фергюсон, Жорж Сент-Пьер. Это очень серьезные ребята, которых я хотел бы обыграть. Мечта, смысл затеи со смешанными единоборствами (MMA) — это встреча с Сент-Пьером. Это реально. Сент-Пьер делает вес. Да и мы готовы подняться», — заявил Нурмагомедов.

6 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедову предстоит защита титула чемпиона в легком весе. Соперником россиянина станет Макгрегор.

Сент-Пьер дважды становился чемпионом промоушена в полусреднем весе, один раз — в среднем. В активе 37-летнего спортсмена 26 боев и всего два поражения.