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Назван бой мечты Нурмагомедова
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Назван бой мечты Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Ed Mulholland / Getty Images
Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, с кем собирается встретиться в октагоне его сын Хабиб Нурмагомедов после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Интервью доступно на Youtube-канале журналиста Алексея Сафонова.
«Заглядываем ли дальше боя с Макгрегором? Да. Есть Тони Фергюсон, Жорж Сент-Пьер. Это очень серьезные ребята, которых я хотел бы обыграть. Мечта, смысл затеи со смешанными единоборствами (MMA) — это встреча с Сент-Пьером. Это реально. Сент-Пьер делает вес. Да и мы готовы подняться», — заявил Нурмагомедов.
6 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедову предстоит защита титула чемпиона в легком весе. Соперником россиянина станет Макгрегор.
Сент-Пьер дважды становился чемпионом промоушена в полусреднем весе, один раз — в среднем. В активе 37-летнего спортсмена 26 боев и всего два поражения.
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