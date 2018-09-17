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Чемпион М-1 в легчайшем весе Мовсар Евлоев подписал контракт с UFC
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Чемпион М-1 в легчайшем весе Мовсар Евлоев подписал контракт с UFC 

Советский спорт 46 минут назад
Фото: Советский спорт
Чемпион российской организации М-1 Мовсар Евлоев подписал контракт с американским промоушеном UFC.
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«Дебютирую до конца года, об этом будет объявлено позднее. Скорее всего, это будет турнир в Европе. Контракт на четыре боя», — цитирует Евлоева ТАСС.
Спортсмен за свою карьеру в ММА провел десять поединков, в которых одержал победы.
Напомним, что М-1 и UFC подписали договор, исходя из которого чемпионы российского промушены смогут выступать в лиге из США.
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