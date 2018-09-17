Дзюба считает, что у Нурмагомедова больше шансов на победу в поединке с Макгрегором 

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
«Когда дерудся такие топ-бойцы, решить может один удар. Конор, понятное дело, в стойке намного сильнее, а Хабиб — в партере. Думаю, он и переведёт бой в партер, будет его там вести. Чуть больше шансов на победу всё же у Хабиба», — приводит слова форварда «Афиша Daily».
Он также выразил мнение, что американские зрители не хотят победы российского бойца, так как Макгрегор даёт больше шоу.
«По этой причини Хабибу долго и не давали Конора, потому что для Макгрегора это действительно большая угроза — всем ударникам тяжело с борцами», — добавил Дзюба.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее боец UFC Ковингтон назвал Макгрегора лепреконом под кокаином.