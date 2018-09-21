Макгрегор упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину

Макгрегор выпил и упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину

Ирландский боец пришел на встречу с журналистами с двумя чемпионскими поясами и бутылкой виски. Учитывая характер спортсменов, стоило ожидать драки прямо на пресс-конференции, однако стороны решили ограничиться словесной перепалкой.

Отвечая на вопрос о чувствах, когда Магрегор выложил свое фото с Путиным, Нурмагомедов признался, что у него никогда не возникало желания сфотографироваться с кем-либо.

«Ты что, не уважаешь своего президента?», — моментально отреагировал ирландец.

«Твой отец трус и ты знаешь, почему. Вы вместе потакаете Рамзану Кадырову! Твой отец предал бы его, если бы не боялся! Ты просто мелкая крыса!», — выкрикнул Макрегор.

Отвечая на вопрос, зачем Макгрегор решил вернуться в ММА, ирландец ответил, что он «слабый человек и не смог удержаться». Нурмагомедов пикировал, что его оппонент предпочитает поединки со «слабыми ребятами» и его борьба находится на нулевом уровне.

«Давай, возвращайся к своему боксу. Я пришел за наследием. Ты за деньгами. Я верну тебя в бокс», — заявил Хабиб, на что Конор пообещал просто нокаутировать и переломать Нурмагомедову кости.

После общения с прессой бойцы провели дуэль взглядом, при этом наготове стояли три офицера полиции Нью-Йорка, готовые пресечь драку.