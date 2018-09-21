Ещё
Макгрегор упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор выпил и упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину 

Lenta.ru + ещё 30 9 часов назад
Бойцы ММА Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились лицом к лицу на пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Ирландский боец пришел на встречу с журналистами с двумя чемпионскими поясами и бутылкой виски. Учитывая характер спортсменов, стоило ожидать драки прямо на пресс-конференции, однако стороны решили ограничиться словесной перепалкой.
Отвечая на вопрос о чувствах, когда Магрегор выложил свое фото с Путиным, Нурмагомедов признался, что у него никогда не возникало желания сфотографироваться с кем-либо.
«Ты что, не уважаешь своего президента?», — моментально отреагировал ирландец.
«Твой отец трус и ты знаешь, почему. Вы вместе потакаете Рамзану Кадырову! Твой отец предал бы его, если бы не боялся! Ты просто мелкая крыса!», — выкрикнул Макрегор.
Отвечая на вопрос, зачем Макгрегор решил вернуться в ММА, ирландец ответил, что он «слабый человек и не смог удержаться». Нурмагомедов пикировал, что его оппонент предпочитает поединки со «слабыми ребятами» и его борьба находится на нулевом уровне.
«Давай, возвращайся к своему боксу. Я пришел за наследием. Ты за деньгами. Я верну тебя в бокс», — заявил Хабиб, на что Конор пообещал просто нокаутировать и переломать Нурмагомедову кости.
После общения с прессой бойцы провели дуэль взглядом, при этом наготове стояли три офицера полиции Нью-Йорка, готовые пресечь драку.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор72
Запад возмутила крупнейшая победа России159
Медведева уличила тренера во лжи
Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам3
Стало известно о проблемах Загитовой20
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
07:14
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
Фигурное катание
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
07:49
Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию
Фигурное катание Статьи
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение