Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов выразил желание сразиться с Фергюсоном

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание провести поединок против американца Тони Фергюсона . По мнению россиянина, этот бой может стать «одним из крупнейших в истории UFC». Ранее Нурмагомедов и Фергюсон уже должны были встретиться в октагоне, однако их бой отменяли четыре раза.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил намерение вызвать в октагон американца Тони Фергюсона, которому 6 октября предстоит сразиться со своим соотечественником Энтони Петтисом на турнире UFC 229. По словам россиянина, поединок между ними будет возможен только в случае победы 34-летнего бойца.

«Надеюсь, Фергюсон победит. Но на мой взгляд, этот поединок не лучшим образом подходит для Тони стилистически. Он возвращается в октагон после травмы, и неизвестно, как он себя чувствует сейчас. К тому же ему уже 34 года. Если он выиграет, то в следующем году сможем устроить с ним большой поединок. Этот бой может стать одним из крупнейших в истории UFC», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.

В этот же день на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе выступит и сам Хабиб. В главном бою вечера ему будет противостоять ирландец Конор Макгрегор

Несмотря на то, что встреча российского чемпиона и бывшего обладателя титулов в легкой и полулегкой весовой категориях на данный момент является самой ожидаемой и обсуждаемой, противостояние Нурмагомедова и Фергюсона имеет немного большую предысторию.

Бойцы должны были встретиться в октагоне еще в 2014 году, однако поединок был отменен. Причиной этого стала травма россиянина. В следующий раз их бой был анонсирован через два года, однако и эта встреча сорвалась из-за получившего повреждение Фергюсона.

В 2017 году было вновь объявлено о поединке Хабиба с Тони, однако у российского бойца возникли сложности во время активной сгонки веса.

Ситуация дошла до того, что Нурмагомедов был госпитализирован.

Интересно, что в среде ММА вовсю шли разговоры о том, что Орел ел тирамису незадолго до встречи с американцем. После того, как Нурмагомедов перенес бой из-за проблем с весом, Фергюсон стал регулярно провоцировать его из-за этого случая.

«Эй, Хабиб, чем ты занимаешься, пока я говорю? Наверное, набиваешь свой рот тирамису?»

Однако впоследствии в неловкую ситуацию попал и сам Фергюсон, когда запланированный на апрель 2018 года бой был вновь отменен. За шесть дней до даты встречи американец травмировал колено.

В ответ на ранние насмешки Нурмагомедов посоветовал своему оппоненту меньше разговаривать и следить за своим поведением.

«Тони, больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научит тебя следить за языком»,

Позже глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что вместо Фергюсона против Нурмагомедова выйдет Макс Холлоуэй

Тот уже предвосхищал зрелищную борьбу против россиянина и смеялся над произошедшей ситуацией.

«Бой между королевской коброй и сетчатым питоном. Когда их нашли, оба были мертвы», — написал Холлоуэй в своем инстаграме.

Забавно, что за день до поединка американец неожиданно отказался выходить на ринг, сославшись на — внимание — проблемы со здоровьем из-за резкой потери веса.

В конечном итоге в бою за чемпионский пояс UFC против Нурмагомедова вышел Эл Яквинта . Единогласным решением судей титул был вручен российскому бойцу.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 26 побед и не потерпел ни одного поражения. 6 октября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе он проведет свой первый бой в статусе чемпиона UFC. Сейчас 29-летний россиянин активно готовится к исторической встрече с Макгрегором и уже начал обратный отсчет до даты соревнований.