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Александр Емельяненко: Сгонка веса не помешает Хабибу победить Макгрегора
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Александр Емельяненко: Сгонка веса не помешает Хабибу победить Макгрегора 

Советский спорт 1 час назад
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью "Советскому спорту" заявил, что, по его мнению, активная сгонка веса перед боем не должна помешать Хабибу нурмагомедову в его поединке против Конора Макгрегора.
— Сгонка веса влияет на подгогтовку, когда ты из одной весовой категории переходишь в другую. Это связано с тем, что при сгонке веса происходит огромный упадок сил. Я думаю, что у тех ребят, которые занимаются этим, все выработано, и у каждого своя индивидуальная система подхода к сгонке веса. Если бы Хабиба не устраивала его весовая категория, он бы перешел в другую. Но поскольку он дерется в этом весе, значит у его тренерского штаба правильный подход.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 6 октября. В этой схватке будет разыгрываться титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг), при этом Коннор Макгрегор набрал дополнительные килограммы, когда перешел в легкий вес из полулегкого (до 66 кг), а Хабибу Нурмагомедову приходится сбрасывать вес, чтобы уложиться в рамки весовой категории. Напомним, что в марте 2017 года бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе был отменен из-за того, что российский боец был госпитализирован после слишком активной сгонки веса.
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