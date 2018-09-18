Александр Емельяненко: Сгонка веса не помешает Хабибу победить Макгрегора

— Сгонка веса влияет на подгогтовку, когда ты из одной весовой категории переходишь в другую. Это связано с тем, что при сгонке веса происходит огромный упадок сил. Я думаю, что у тех ребят, которые занимаются этим, все выработано, и у каждого своя индивидуальная система подхода к сгонке веса. Если бы Хабиба не устраивала его весовая категория, он бы перешел в другую. Но поскольку он дерется в этом весе, значит у его тренерского штаба правильный подход.