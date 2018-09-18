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Крылов: очень хочу, чтобы меня видели и запоминали другим
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Крылов: очень хочу, чтобы меня видели и запоминали другим 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский боец Никита Крылов, уступивший поляку Яну Блаховичу на турнире UFC Fight Night 136 в Москве, прокомментировал своё выступление.
«Что бы я сейчас ни написал, те, кто болел против меня, посчитают это оправданием, поэтому мне плевать, как это будет выглядеть для них. Я напишу только для тех, кто меня поддерживал. Первое. Я чувствую вину, потому что вы увидели не того Никиту Крылова, которого ожидали увидеть. Я могу драться лучше, но в этот день я дрался хуже, чем мог. Второе. Вы увидели такого Никиту Крылова ровно потому, что мне всегда нравилось побеждать, когда мне говорили, что сейчас победить не получится. Я вышел вдребезги простуженным (про это можно почитать на «Матч ТВ») с нездоровой спиной против топа из UFC, принимая пятый бой за 15 месяцев, и думал, что опять смогу. Но не смог. Жаль, что об этом можно узнать только таким способом. Третье. Бойцы это не всегда понимают, но я понял, что упустил очень большой шанс: в UFC дали мне возможность драться в со-главном бою, а Ян Блахович не побоялся за свое место в рейтинге и подписал контракт. Я благодарен за этот шанс. Четвертое. Я не буду ничего обещать и рассказывать, как теперь поселюсь в зале. Просто знайте: я очень хочу, чтобы меня видели и запоминали другим», — написал Крылов у себя в «инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице Никиты Крылова в «Инстаграме».
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