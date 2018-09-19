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Нурмагомедов удалил сообщение о чертях и петушарах
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Хабиб удалил сообщение с критикой Тимати 

Спорт-Экспресс + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов удалил сообщение с резкой критикой в адрес рэпера Тимати. На данный момент его уже нет в Инстаграме спортсмена.
Ранее там было написано следующее:
"Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне типо я не имею права на свое мнение — это смешно, какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет, для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь.
Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип — то, что я думаю, я всегда буду говорить.
Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответы МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего-то хотят".
До этого Тимати обратился к Хабибу, поддержавшего отмену концертов артистов его лейбла в Дагестане. В частности, не состоялись выступления Егора Крида и Doni.
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