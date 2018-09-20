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Полное дерьмо. Нурмагомедов о USADA
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Хабиб Нурмагомедов высказал мнение по поводу USADA 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об Американском антидопинговом агентстве (USADA), передает "Советский спорт".
Боец назвал организацию абсурдной.
"Теперь я понимаю, что USADA — это полное дерьмо. Слишком много политики", — написал Нурмагомедов в своем твиттере.
Возможно, такое высказывание Нурмагомедова может быть связано с ситуацией вокруг Джона Джонсона, который должен был провести бой с Даниэлем Кормье, но был из-за допинга был дисквалифицирован на 15 месяцев вместо четырех лет за повторное нарушение.
Напомним, что 20 сентября в на Сейшельских островах проходит исполком Всемирного антидопингового агентства, на котором решается судьба восстановления Российского антидопингового агентства. "Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию заседания.
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