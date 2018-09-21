Макгрегор заставлял Нурмагомедова выпить виски

Макгрегор попытался заставить мусульманина Нурмагомедова выпить виски

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор во время пресс-конференции предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову выпить виски собственной марки. Боец из Дагестана ответил отказом.

Перед началом пресс-конференции Макгрегор поставил перед собой большую бутылку виски, производством которого он занимается. «Я прихватил для этого смешного парня маленькую бутылочку. Подходите все, я вам налью. Дайте стакан, я налью и ему», — закричал ирландец, налил виски и поставил на стол Нурмагомедова.

«Я не буду пить. Я никогда не пью. Заканчивай со своим дерьмовым виски», — ответил Нурмагомедов, исповедующий ислам.

После этого Макгрегор попытался подойти к нему, но его не пустил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Во время традиционной пресс-конференции будущие соперники неоднократно оскорбляли друг друга. Макгрегор неоднократно вспоминал случай с нападением на автобус и на протяжении всей сессии пил виски.

Бойцы встретятся 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях. Нурмагомедов является действующим обладателем пояса в легком весе. На его счету 26 побед в 26 боях.