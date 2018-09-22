Депутат Монсон задушил американца и собрался на пенсию

Боец смешанного стиля, член совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон провел бой с американским тяжеловесом Тимом Сильвией в рамках празднования Дня округа. Поединок закончился победой российского парламентария, передает «РИАМО в Красногорске».

Монсон успешно провел удушающий прием на пятой минуте боя.

«Я очень рад, и это большая честь, что к нам приехал Тим Сильвиа, мы давние друзья. После праздника нас ждет ужин, пообщаемся о будущем», — сказал победитель.

Позднее Монсон сообщил ТАСС, что в декабре ему в связи с травмой бедра предстоит операция.

«Если я не смогу после этого физически драться, то завершу карьеру», — добавил 47-летний спортсмен.

Уроженец США Джефф Монсон летом этого года получил российский паспорт, а в сентябре избрался в Совет депутатов Красногорска. Он баллотировался от партии «Единая Россия».

В послужном списке бойца по состоянию на октябрь 2016 года значится 87 боев, в которых он одержал 60 побед и потерпел 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.