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Депутат Монсон задушил американца и собрался на пенсию
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Депутат Монсон задушил американца и собрался на пенсию 

Lenta.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: ТАСС
Боец смешанного стиля, член совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон провел бой с американским тяжеловесом Тимом Сильвией в рамках празднования Дня округа. Поединок закончился победой российского парламентария, передает «РИАМО в Красногорске».
Монсон успешно провел удушающий прием на пятой минуте боя.
«Я очень рад, и это большая честь, что к нам приехал Тим Сильвиа, мы давние друзья. После праздника нас ждет ужин, пообщаемся о будущем», — сказал победитель.
Позднее Монсон сообщил ТАСС, что в декабре ему в связи с травмой бедра предстоит операция.
«Если я не смогу после этого физически драться, то завершу карьеру», — добавил 47-летний спортсмен.
Уроженец США Джефф Монсон летом этого года получил российский паспорт, а в сентябре избрался в Совет депутатов Красногорска. Он баллотировался от партии «Единая Россия».
В послужном списке бойца по состоянию на октябрь 2016 года значится 87 боев, в которых он одержал 60 побед и потерпел 26 поражений, еще один поединок завершился вничью.
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