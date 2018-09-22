«Хабиб уничтожит Конора»

«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть», — сказал Монсон.

В апреле Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой . Макгрегор один из самых популярных бойцов UFC, на его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 досрочно) и три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Боец отличается довольно скандальным нравом. 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине он напал на автобус с бойцами UFC, кинув в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. Пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого явился в полицейский участок. А в итоге был освобождён под залог в размере $ 50 тыс.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе. Поединок обещает стать масштабным мероприятием, билеты на него разлетелись за 3 минуты. Нурмагомедов заявил, что ирландский спортсмен будет умолять его о пощаде. Он также пообещал научить Макгрегора скромности.