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«Хабиб уничтожит Конора»
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«Хабиб уничтожит Конора» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон, недавно вступивший в должность депутата совета Красногорского городского округа Московской области, пророчит россиянину Хабибу Нурмагомедову уверенную победу над ирландцем Конором Макгрегором, передает ТАСС.
«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов боя. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше он сам решит, как выиграть», — сказал Монсон.
В апреле Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, одержав победу над американцем Элом Яквинтой. Макгрегор один из самых популярных бойцов UFC, на его счету 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 досрочно) и три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Боец отличается довольно скандальным нравом. 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине он напал на автобус с бойцами UFC, кинув в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. Пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого явился в полицейский участок. А в итоге был освобождён под залог в размере $ 50 тыс.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе. Поединок обещает стать масштабным мероприятием, билеты на него разлетелись за 3 минуты. Нурмагомедов заявил, что ирландский спортсмен будет умолять его о пощаде. Он также пообещал научить Макгрегора скромности.
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