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Кормье — Джонсу: ты жулик и стукач
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Кормье — Джонсу: ты жулик и стукач 

Чемпионат.com + ещё 24 9 часов назад
Фото: Википедия
Чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал Джона Джонса.
«Снова началось, Джонни. Если бы ты не сделал ничего неправильного и был бы не виноват в случившемся, ты не получил бы отстранения от боёв. Это безумие, сколько раз ты стоял перед комиссией. Ты снова оступился. Сколько раз можно оступаться? Я проходил допинг-тест 70 раз и не оступился ни разу.
Твои проступки на турнирах UFC 182, 200 и 214 — уже не соломинка, которая переломила спину верблюда. Ты просто стукач! Думаешь, ты один, кому предлагали сделку? Но ты — ничтожен, раз согласился на такое предложение. Кого из напарников ты сдал ради сделки с USADA? Думал, нет ничего постыднее жульничества, но ты пробил новое дно. Ты жулик и стукач», — написал Кормье в своём «инстаграме».
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