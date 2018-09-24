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Чеченский боец посоветовал Макгрегору «следить за языком»
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Чеченский боец посоветовал Макгрегору «следить за языком» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Instagram
Чемпион лиги WFCA в легком весе Хусейн Халиев записал видеообращение к ирландскому бойцу Конору Макгрегору после его пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым, которая состоялась 21 сентября в Нью-Йорке, сообщает "Советский спорт".
"Конор, ты большой мастер болтовни. Я в этом убедился, посмотрев пресс-конференцию. Эта болтовня у тебя проходит в Ирландии, Америке и еще где-то. Но когда дело касается Чечни или Кавказа, тебе нужно думать, что можно говорить, а что нельзя. За твои слова тебе придется ответить в клетке или за ее пределами, потому что мы никогда не прощаем задетую честь семьи или человека. Поэтому советую тебе побыстрее раскаяться и принести извинения, ведь жизнь не заканчивается боем с Хабибом. Следи за языком, если не ищешь больших приключений", — сказал Халиев.
Общаясь с Нурмагомедовым, Макгрегор упомянул главу Чечни Рамзана Кадырова, назвав его "сумасшедшим диктатором".
Ранее сообщалось, что Хабиб не понял английский Макгрегора.
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