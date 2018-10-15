Ещё
Названа дата возвращения Макгрегора в октагон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Макгрегора назвал дату возвращения бойца в октагон 

Газета.Ru + ещё 805 2 часа назад
Тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что экс-чемпион в двух весовых категориях может вернуться в октагон 16 марта, сообщает "Советский спорт".
"Будет это бой против Хабиба Нурмагомедова или другого противника, но мы рассматриваем вариант с 16 марта. 17 марта — День Святого Патрика. Это воскресенье. Представьте себе бой в Нью-Йорке в канун Дня Святого Патрика. Это было бы просто невероятное представление.
Есть много вариантов летом. Думаю, что возвращение Макгрегора в октагон летом так же вполне реалистично", — цитирует Кавану MMAWeekly.
6 октября Макгрегор проиграл в поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе.
Ранее тренер Макгрегора восхитился Федором Емельяненко в поединке с Чейлом Сонненом.
Газета.Ru: последние новости
Глава Fight Nights Global поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко Боец Харитонов попал в аварию в США Глава Bellator высказался о переходе Хабиба Нурмагомедова в свой промоушен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО405
Жена Кокорина объяснила поведение мужа95
Названа дата реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым67
Россия разгромила Турцию73
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга183
Видео
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Прочее
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
03:37
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение