Названа дата возвращения Макгрегора в октагон

Тренер Макгрегора назвал дату возвращения бойца в октагон

Тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что экс-чемпион в двух весовых категориях может вернуться в октагон 16 марта, сообщает "Советский спорт".

"Будет это бой против Хабиба Нурмагомедова или другого противника, но мы рассматриваем вариант с 16 марта. 17 марта — День Святого Патрика. Это воскресенье. Представьте себе бой в Нью-Йорке в канун Дня Святого Патрика. Это было бы просто невероятное представление.

Есть много вариантов летом. Думаю, что возвращение Макгрегора в октагон летом так же вполне реалистично", — цитирует Кавану MMAWeekly.

6 октября Макгрегор проиграл в поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе.

Ранее тренер Макгрегора восхитился Федором Емельяненко в поединке с Чейлом Сонненом.