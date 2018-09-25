В Чечне засомневались в психическом здоровье Макгрегора

«То, что он там невнятно ляпнул на пресс-конференции в адрес Рамзана Кадырова и отца Хабиба Нурмагомедова, ну видимо, пытался заработать сомнительные очки. И этот факт лично меня наводит на тревожную мысль о психическом здоровье этого экзальтированного выскочки, а именно так он себя там вел», — заявил Умаров.

Министр также назвал «совершенно неоправданной роскошью» упоминание фамилии Макгрегора в одном предложении с Кадыровым. По его словам, высказывания ирландца никак не задевают честь главы республики.

В ночь на 21 сентября Макгрегор принял участие в пресс-конференции перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Он постоянно перебивал репортеров и своего соперника, оскорблял его, а также предложил ему выпить виски собственного производства. Нурмагомедов ответил отказом.

Помимо этого, ирландский боец прошелся по Кадырову, назвав его диктатором. Чеченский боец Хусейн Халиев призвал Макгрегора ответить за свои слова, а также напомнил, что «жизнь не заканчивается боем с Хабибом». «Следи за языком, если не ищешь больших приключений», — пригрозил Халиев.

Макгрегор и Нурмагомедов встретятся в октагоне 6 октября. Россиянин — действующий чемпион UFC в легком весе. Ему предстоит первая защита титула. Макгрегор дважды становился чемпионом организации в разных весовых категориях.

На счету Нурмагомедова 26 побед и при отсутствии поражений. 30-летний Макгрегор в своей карьере потерпел три поражения. 21 раз ирландец выходил из октагона победителем.