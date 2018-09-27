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Турнир по MMA пройдет в московском метро
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Турнир по MMA пройдет в московском метро 

Lenta.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Fight Nights Global проведет турнир по смешанным единоборствам (ММА) в московском метро. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на президента организации Камила Гаджиева.
Дата проведения турнира и станция метро, на которой он пройдет, не называются.
Fight Nights Global — международная организация, проводящая бои по ММА и ранее занимавшаяся турнирами по кикбоксингу и другим спортивным дисциплинам. Ближайшие соревнования организации пройдут 19 октября в Москве на «ЦСКА-Арене». Главным поединком вечера станет бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
15 сентября в Москве на стадионе «Олимпийский» состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight NIght 136. В главном бою вечера сошлись новозеландец Марк Хант и российский боец Алексей Олейник. В первом раунде Олейник провел удушающий прием, после чего Хант сдался.
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