Турнир по MMA пройдет в московском метро

Fight Nights Global проведет турнир по смешанным единоборствам (ММА) в московском метро. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на президента организации Камила Гаджиева.

Дата проведения турнира и станция метро, на которой он пройдет, не называются.

Магомедом Исмаиловым. Fight Nights Global — международная организация, проводящая бои по ММА и ранее занимавшаяся турнирами по кикбоксингу и другим спортивным дисциплинам. Ближайшие соревнования организации пройдут 19 октября в Москве на «ЦСКА-Арене». Главным поединком вечера станет бой между Владимиром Минеевым