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Ветеран UFC объявил о завершении карьеры
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Ветеран UFC объявил о завершении карьеры 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Макдональд объявил о завершении профессиональной карьеры, передает "Советский спорт".
"Друзья, рад объявить о начале новой главы в моей жизни и жизни жены, Рейчел. Сегодня я официально ухожу из смешанных единоборств и планирую никогда больше не участвовать в боях. У меня была прекрасная карьера, благодарен Богу за все великие моменты.
Теперь планирую заниматься деревообработкой. Я уже семь лет являюсь профессиональным производителем мебели, совмещая это занятие с боями. У меня собственный магазин мебели, а я увлечен работой с древесиной не меньше, чем был увлечен ММА", — приводит слова ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) MMAFighting.
На счету американца 23 боя в MMA при четырех поражениях.
Ранее сообщалось, что Макдональд одержал победу со сломанной рукой.
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