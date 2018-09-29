Ветеран UFC объявил о завершении карьеры

"Друзья, рад объявить о начале новой главы в моей жизни и жизни жены, Рейчел. Сегодня я официально ухожу из смешанных единоборств и планирую никогда больше не участвовать в боях. У меня была прекрасная карьера, благодарен Богу за все великие моменты.

Теперь планирую заниматься деревообработкой. Я уже семь лет являюсь профессиональным производителем мебели, совмещая это занятие с боями. У меня собственный магазин мебели, а я увлечен работой с древесиной не меньше, чем был увлечен ММА", — приводит слова ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) MMAFighting.

На счету американца 23 боя в MMA при четырех поражениях.

Ранее сообщалось, что Макдональд одержал победу со сломанной рукой.