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Макгрегора обвинили в жульничестве с весами
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Макгрегора обвинили в жульничестве с весами 

Lenta.ru + ещё 37 5 часов назад
Фото: Gene Blevins / ZumaPress / Globallookpress.com
Литовский боец смешанных единоборств (ММА) Артемий Ситников рассказал, как десять лет назад тренер Конора Макгрегора подкрутил весы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Я дрался с Макгрегором 28 июня 2008-го. Было не особо сложно. Организовал тот турнир его тренер. Запомнилось, что он жульничал с весами. Наверное, если сейчас буду заострять на этом внимание, на меня тонны критики выльются. Что я типа выдумываю и так далее», — заявил Ситников.
По словам литовца, соперник оказался тяжелее его на семь килограммов.
«Мы договаривались драться в категории до 66 килограммов. Он весил 66,6. Я подумал: "Ну и пофиг". Когда сам встал на весы, то понял, что они показывают на два-три килограмма меньше», — отметил он.
Бой Ситникова и Макгрегора завершился победой литовца.
6 октября в Лас-Вегасе состоится поединок между ирландцем и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бойцы поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. В активе Макгрегора 21 победа при 3 поражениях.
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