Монсона шокировал непатриотизм россиян

«Находясь в России, я был шокирован тем, сколько людей здесь болеют за Конора в бою с Хабибом. Поверить не мог, Хабиб ведь из России, из Дагестана. Он ведь чемпион UFC, защищающий свой титул. Я был шокирован», — цитирует Монсона MMAboxing.

Объясняет данный парадокс Монсон тем, что Нурмагомедов своими публичными заявлениями отвернул от себя многих поклонников. Тогда как Макгрегор — самый популярный боец в истории UFC.

«Но не стоит заблуждаться: огромное количество людей в России поддерживают Хабиба в этом бою. Большинство, кто будет смотреть бой в России, будут болеть за Хабиба», — заключил Монсон.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Их встреча пройдёт в рамках турнира UFC 229.

Ранее News.ru сообщал о том, что Хабиб улетел в Вегас с синяком под глазом.