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Монсона шокировал непатриотизм россиян
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Монсона шокировал непатриотизм россиян 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат гордумы Красногорска от партии «Единая Россия» Джефф Монсон удивлен тому, сколько людей в России переживает за Конора Макгрегора. Для американца с российским паспортом кажется правильнее поддерживать чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Находясь в России, я был шокирован тем, сколько людей здесь болеют за Конора в бою с Хабибом. Поверить не мог, Хабиб ведь из России, из Дагестана. Он ведь чемпион UFC, защищающий свой титул. Я был шокирован», — цитирует Монсона MMAboxing.
Объясняет данный парадокс Монсон тем, что Нурмагомедов своими публичными заявлениями отвернул от себя многих поклонников. Тогда как Макгрегор — самый популярный боец в истории UFC.
«Но не стоит заблуждаться: огромное количество людей в России поддерживают Хабиба в этом бою. Большинство, кто будет смотреть бой в России, будут болеть за Хабиба», — заключил Монсон.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Их встреча пройдёт в рамках турнира UFC 229.
Ранее News.ru сообщал о том, что Хабиб улетел в Вегас с синяком под глазом.
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