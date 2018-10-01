Пермский бодибилдер хотел взорвать самолет

Чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу Павел Гец вступил в конфликт с экипажем самолета, на котором должен был лететь, передают "Новости Перми".

30 сентября спортсмен собирался лететь домой в Пермь и хотел сесть рядом со своей подругой, при этом билеты у них были на разные ряды. После просьбы стюардессы бодибилдер пересел на свое место, заявив при этом, что "самолет нужно взорвать".

Как утверждает сам спортсмен, он всего лишь пошутил. Однако экипаж шутки не оценил, и Гец был снят с самолета. Что грозит чемпиону России и Восточной Европы по бодибилдингу, пока непонятно. Свою проверку инцидента начала транспортная полиция.