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«Хочу не победить его, а размазать»
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Нурмагомедов намерен уничтожить сердце и разум Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт своего менеджера Али Абдель-Азиза с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Я профессиональный боец, а не политик. Если у Конора есть проблемы с моим менеджером, он может поговорить с ним. Даже подраться с ним может. У Али черный пояс от Ренцо Грейси (бразильский боец MMA и джиу-джитсу). Он его точно задушит", — цитирует BJ Penn россиянина.
Также Нурмагомедов отметил, что не намерен вмешивать семью и команду Макгрегора в их разногласия.
"У меня есть проблема с ним. И я буду с ним драться. Хочу не победить его, а размазать. Уничтожить его сердце, разум. Мы увидим, кто настоящий чемпион и король", — заключил он.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор не собирается заканчивать вражду с Нурмагомедовым.
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