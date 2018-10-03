В Госдуме спрогнозировали итог боя Хабиба и Макгрегора

Бывший российский боксер, ныне депутат Госдумы Дмитрий Пирог прокомментировал предстоящий бой между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором . По мнению политика, победу в поединке одержит Нурмагомедов, передает Sport24.

"Я считаю, что бой будет не самым легким для Макгрегора, и я убежден, что, скорее всего, он проиграет. Хотя у него есть и дополнительное преимущество — он левша, и помимо этого очень далеко бьет. Не каждый боксер может справиться с хорошо обученным левшой, так как это неудобно. А если у тебя не очень много навыков в стойке, это вдвойне сложнее", — сказал Пирог.

Кроме того, он отметил, что обычно не наблюдает за смешанными единоборствами, однако бой Макгрегора с Нурмагомедовым вызвал у него интерес.

"Я убежден, что если бой длинный, и выступает один ярко выраженный борец, а другой — ударный боец, то при всех прочих равных шансов больше у борца. Наступит момент, когда устают, сближаются, и тут проще воспользоваться своими навыками именно борцу. Но не будем забывать, есть такая категория ударников, которые опасны даже в уставшем состоянии, и Конор Макгрегор к таким относится. И это одна из причин, по которым я буду смотреть этот бой до конца, потому что он обещает быть интересным. Когда выступает Макгрегор, всегда есть интрига, что он может закончить досрочно", — добавил депутат.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее американский боец Тони Фергюсон выразил желание, чтобы оба спортсмена "нокаутировали друг друга".