Фанаты Нурмагомедова перекрыли движение в Махачкале

В Махачкале болельщики российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова устроили лезгинку перед поединком своего любимца против ирландца Конора Макгрегора, сообщает Sport24.
До боя 6 часов. Что же будет после? pic.twitter.com/Yhuh1oV9II— Артем Гаев (@gaevart) 6 октября 2018 г.
Отмечается, что фанаты россиянина перегородили проезжую часть возле кинотеатра "Россия" в Махачкале, где будет проходить массовый просмотр поединка. В ситуацию пришлось вмешаться полиция, которая пытается разогнать танцующих болельщиков.
Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и Макгрегора, состоится в Лас-Вегасе и пройдет в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. "Газета.Ru" ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дэйна Уайт назвал запасного бойца в поединке Нурмагомедов — Макгрегор.