Британский таблоид «поженил» Нурмагомедова и Бузову

Британское издание The Sun опубликовало статью о личной жизни бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова , проиллюстрировав публикацию фотографией спортсмена с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

В статье The Sun говорится, что о супруге Нурмагомедова известно мало, ее имя не раскрывается. Согласно подписи под фотографией, спортсмен женился в 2013 году, но его вторая половина избегает публичности.

Британский таблоид добавляет, что семья живет в Махачкале. У Нурмагомедова двое детей.

Бузова с 2012 по 2016 год была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым

Напомним, в пятницу Макгрегор и Нурмагомедов провели взвешивание перед турниром, который состоится 6 октября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Трансляция будет вестись в соцсети «Одноклассники».