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Британский таблоид «поженил» Нурмагомедова и Бузову
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Британский таблоид «поженил» Нурмагомедова и Бузову 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Британское издание The Sun опубликовало статью о личной жизни бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстрировав публикацию фотографией спортсмена с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
В статье The Sun говорится, что о супруге Нурмагомедова известно мало, ее имя не раскрывается. Согласно подписи под фотографией, спортсмен женился в 2013 году, но его вторая половина избегает публичности.
Британский таблоид добавляет, что семья живет в Махачкале. У Нурмагомедова двое детей.
Бузова с 2012 по 2016 год была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.
Напомним, в пятницу Макгрегор и Нурмагомедов провели взвешивание перед турниром, который состоится 6 октября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. Трансляция будет вестись в соцсети «Одноклассники».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что противостояние Макгрегора и Нурмагомедова превратилось в политическое шоу.
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