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Чемпион UFC сравнил уход в бокс с уходом в кино
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Чемпион UFC сравнил уход в бокс с уходом в кино 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился эмоциями от боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, в котором россиянин одержал уверенную победу, передает Sport24.
"У Макгрегора были шансы. Я предупреждал, что не надо из себя строить боксера. Там был момент валидольный, когда с поднятой челюстью Хабиб ходил, тогда и был шанс, почти целый раунд был такой шанс. Но, видимо, там Хабиб что-то почувствовал, какую-то уверенность. Это может только он сам сказать. Испанский тренер дал ему то недостающее, что было нужно, а в финальном движении сработало то, что было заложено в детстве.
Я же ему приз за лучшую технику давал почему, он душил всех на турнире 10 лет назад, еще будучи ребенком, очень технично. Вот оно и сработало.
Конор стал разворачиваться спиной, я уже знал, что Хабиб его задушит, потому что это очень энергоемкая вещь — разворачиваться в конце боя. И потом вот этот уход в бокс — это то же самое, что уход в кино", — заявил Тактаров.
Ранее сообщалось, что тренер "Анжи" просил игроков не смотреть бой Хабиб — Конор в прямом эфире.
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