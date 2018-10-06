Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора подрались

Драка между болельщиками произошла на торжественной церемонии взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас— Вегасе в преддверии боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Потасовка произошла во время взвешивания Макгрегора и Нурмагомедова. В зале подрались несколько человек, в том числе женщины. Полиция и служба безопасности сумели оперативно погасить конфликт.
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⚡️⚡️⚡️⚡️ Драка болельщиков во время церемонии взвешивания UFC 229🔥 _____ Хабиб выяснял отношения с Макгрегором на сцене, а в это время человек в футболке Конора безнадёжно проиграл бой в зрительном зале. Параллельно в зале шёл и женский бой. Жара пошла🔥🔥🔥🔥 #россия #мма #москва #сша #драка #спорт #работа #видео #чп #russia #usa #lasvegas #vegas #fight #men #mma #ufc #khabib #conor
Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется около 7:00 мск.
Ирландец провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
Нурмагомедов является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру спортсмен одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.