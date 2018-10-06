Фанаты Нурмагомедова и Макгрегора подрались

Фанаты подрались перед боем Нурмагомедов — Макгрегор в Лас-Вегасе

Драка между болельщиками произошла на торжественной церемонии взвешивания Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас— Вегасе в преддверии боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором . Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется около 7:00 мск.

Ирландец провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).