Волков и Льюис устроили потасовку перед боем

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Деррик Льюис устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Льюис спровоцировал Волкова во время заключительной дуэли взглядов после взвешивания, смахув с россиянина ушанку, в которой тот пришёл на церемонию. В ответ на это Волков отмахнулся от американца, и пнул его ногой.
LET'S GO!
Heavy hitters @TheBeast_UFC & @AlexDragoVolkov look to earn a title shot in Vegas! #UFC229 pic.twitter.com/IcHhpo0jUj— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
Бой пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что Волков оказался легче Льюиса перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.