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Волков и Льюис устроили потасовку перед боем
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Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Деррик Льюис устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания перед боем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Льюис спровоцировал Волкова во время заключительной дуэли взглядов после взвешивания, смахув с россиянина ушанку, в которой тот пришёл на церемонию. В ответ на это Волков отмахнулся от американца, и пнул его ногой.
Бой пройдёт 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее сообщалось, что Волков оказался легче Льюиса перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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