Шубенков: у Макгрегора дурацкое поведение

Шубенков признался, что его забавляет поведение Макгрегора

Российский легкоатлет Сергей Шубенков , выступающий в соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами, высказался о предстоящем поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором

«На самом деле, я до сих пор не принял окончательного решения, за кого буду болеть. Понимаю, что нужно поддержать Хабиба. Если говорить о спортивной составляющей, то, конечно же, более интересной выглядит победа Нурмагомедова. Но Конор — человек, который делает шоу», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Он отметил, что Макгрегор создаёт атмосферу и хайп вокруг UFC, что идёт на пользу промоушену.

«Правда, у Макгрегора дурацкое поведение. Однако оно меня забавляет», — добавил легкоатлет.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получит на $1 млн больше Нурмагомедова за участие в турнире UFC 229.